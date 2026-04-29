Rajasthan: 100 करोड़ की लागत से बदलेगी राजस्थान की इस नदी की सूरत, 6 नए एनिकट भी बनेंगे

नदी पुनर्जीवन के लिए तैयार डीपीआर में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित कार्यों में छह एनिकट निर्माण पर करीब 1195 लाख रुपए, ड्रेन लाइन ट्रीटमेंट पर 2259 लाख रुपए, रिचार्ज स्ट्रक्चर पर 986 लाख रुपए, मिट्टी व पत्थर कार्यों पर 614 लाख रुपए, वेस्टलैंड डेवलपमेंट पर 856 लाख रुपए, सब-सर्फेस वियर व लूज स्ट्रीम पर 432 लाख रुपए और नदी किनारों के सुदृढ़ीकरण, जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन पर करीब 100 करोड़ का खर्चा होगा।