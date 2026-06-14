College Admission: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 19 जून तक बढ़ी, जानें पूरा शेड्यूल

College Admission : अगर आप भी इस साल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और किसी वजह से अब तक अपने दस्तावेजों की जांच नहीं करवा पाए थे, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। विभाग ने इसकी अंतिम तिथि, जो पहले 13 जून को खत्म हो गई थी, उसे अब बढ़ाकर 19 जून कर दिया गया है।



अब छात्र 19 जून तक अपने संबंधित कॉलेज में जाकर न सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, बल्कि ई-मित्र के जरिए अपनी एडमिशन फीस भी आसानी से जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ने से उन हजारों स्टूडेंट्स को सीधा फायदा होगा जो किसी वजह से अपने जरूरी कागज तैयार नहीं कर पाए थे।



तारीखों में बदलाव के बाद अब पहली मेरिट लिस्ट यानी प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची 22 जून को जारी की जाएगी। इसके ठीक बाद 23 जून को छात्रों का सेक्शन निर्धारण और उन्हें विषय अलॉट करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि नया शैक्षणिक सत्र और फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएं 1 जुलाई से हर हाल में शुरू कर दी जाएंगी।