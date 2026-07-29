Alwar News: जगन्नाथ मंदिर में उमड़ी भीड़: माता जानकी की हुई ‘मुंह दिखाई’, महिलाओं ने चढ़ाया शृंगार

इस पावन अवसर पर अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी मंदिर के पुजारी के नाम शॉल और प्रशस्ति पत्र भेजकर गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। अपने बधाई संदेश में केंद्रीय मंत्री ने गुरु परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु समाज और राष्ट्र के सच्चे पथप्रदर्शक होते हैं। उन्होंने संतजनों और धर्मगुरुओं के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा समाज को निरंतर सही दिशा दिखाने के लिए उनके सतत मार्गदर्शन की कामना की। दिनभर चले इस भक्तिमय आयोजन में शहर के कई गणमान्य नागरिक और हजारों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए।