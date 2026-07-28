Alwar News: सूने मकान में चोरी की कोशिश, गेट फांदकर घुसे बदमाश, CCTV में कैद हुई वारदात

सूचना मिलते ही जब परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, तो घर के मुख्य दरवाजों के ताले टूटे और क्षतिग्रस्त हालत में मिले। जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, तो पूरी वारदात की डरा देने वाली तस्वीर सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि रात करीब 12:48 बजे दो नकाबपोश बदमाश मुख्य गेट के ऊपर से छलांग लगाकर बड़ी आसानी से घर के परिसर में दाखिल होते हैं। इसके बाद वे औजारों की मदद से दरवाजों के ताले तोड़ने की कोशिश करते हैं। शातिर बदमाश पहचान छुपाने की नीयत से घर में लगा एक सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए।