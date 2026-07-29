Alwar News: अलवर जिले के पिनान में घुसा पैंथर, दो बकरियों को बनाया शिकार

घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी सोनू शर्मा की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि गांव और आसपास के इलाकों में पिंजरा लगाया जाए तथा रात के समय गश्त बढ़ाई जाए ताकि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। साथ ही, पीड़ित पशुपालक रामसिंह योगी को सरकार के नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की भी अपील की गई है।