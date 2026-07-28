Alwar News: जय कृष्ण क्लब कार्यकारिणी चुनाव, राजेश गुप्ता बने नए सचिव

कार्यकारिणी पदाधिकारी (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर स्थित प्रीमियम और बेहद लोकप्रिय 'जय कृष्ण क्लब' की नई कार्यकारिणी चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। क्लब के सबसे प्रमुख पद सचिव के लिए राजेश गुप्ता को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इसके साथ ही कार्यकारिणी के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी केवल एक-एक ही आवेदन प्राप्त होने के कारण सभी पदाधिकारियों का चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हो गया।
मंगलवार को हुई नामांकन प्रक्रिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश रावत, उपाध्यक्ष पद के लिए रमन देवड़ा, संयुक्त सचिव पद के लिए अभिषेक तनेजा और कोषाध्यक्ष पद के लिए केके खंडेलवाल ने अपने पर्चे भरे। किसी अन्य प्रत्याशी के सामने न आने पर निर्वाचन अधिकारी अंबालाल मीणा ने सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी। निर्विरोध निर्वाचन की खबर मिलते ही समर्थकों और क्लब सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया।
इससे पूर्व रविवार को 14 कार्यकारिणी सदस्यों को चुनने के लिए मतदान हुआ था। इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अपनी छाप छोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की। प्रोग्रेसिव ग्रुप के आठ उम्मीदवार विजयी रहे, वहीं पूर्व सचिव बाबू झालानी के समूह से चार सदस्यों को ही जीत मिल सकी। मतदान के दौरान राकेश रावत और अभिषेक तनेजा को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। सहायक चुनाव प्रभारी देवेंद्र गुर्जर के अनुसार, क्लब के कुल 867 सदस्यों में से 677 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कुल 78.08 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।
उल्लेखनीय है कि जय कृष्ण क्लब अलवर के प्रमुख सामाजिक, खेलकूद और व्यावसायिक केंद्रों में से एक है। नियमों के अनुसार अलवर के जिला कलक्टर क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि दैनिक प्रबंधन व गतिविधियों के संचालन में सचिव का पद सबसे अहम माना जाता है। मनु मार्ग पर गौरी देवी सरकारी महिला कॉलेज के सामने स्थित यह क्लब अपने आलीशान परिसर, होटल, रेस्टोरेंट, आधुनिक जिम, वॉकिंग ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है।
यहां अलवर शहर के प्रमुख उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं। क्लब में पूरे साल विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, योग शिविर और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। नई कार्यकारिणी के निर्विरोध चुने जाने के बाद सदस्यों ने उम्मीद जताई है कि नया नेतृत्व क्लब के विकास और खेल गतिविधियों को नए आयाम देगा।
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