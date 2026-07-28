Alwar News: जय कृष्ण क्लब कार्यकारिणी चुनाव, राजेश गुप्ता बने नए सचिव

इससे पूर्व रविवार को 14 कार्यकारिणी सदस्यों को चुनने के लिए मतदान हुआ था। इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप ने अपनी छाप छोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की। प्रोग्रेसिव ग्रुप के आठ उम्मीदवार विजयी रहे, वहीं पूर्व सचिव बाबू झालानी के समूह से चार सदस्यों को ही जीत मिल सकी। मतदान के दौरान राकेश रावत और अभिषेक तनेजा को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए। सहायक चुनाव प्रभारी देवेंद्र गुर्जर के अनुसार, क्लब के कुल 867 सदस्यों में से 677 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और कुल 78.08 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।