अलवर में LKG छात्र की मौत: 20 बच्चों से भरे टैंपो में झटका लगते ही सड़क पर गिरा मासूम, पिता करते हैं रंगाई-पुताई का काम

Alwar School Van Accident: रैणी (अलवर): स्कूली बच्चों से भरे एक टैंपो में सवार एलकेजी के छात्र दीक्षित कोली (5) की टैंपो से गिरकर मौत हो गई। हादसा बाजोली रोड पर सोमवार दोपहर करीब दो बजे हुआ। मृतक दीक्षित कोली रैणी कस्बे के रामपुरा मार्ग स्थित सनराइज इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था। सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह टैंपो से अपने गांव जा रहा था। टैंपो में करीब 20 बच्चे सवार थे। यह टैंपो बाजोली गांव की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टैंपो में बैठा छात्र दीक्षित कोली झटका लगने से उछलकर टैंपो से नीचे गिर गया और लहूलुहान हो गया।