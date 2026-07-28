28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर में LKG छात्र की मौत: 20 बच्चों से भरे टैंपो में झटका लगते ही सड़क पर गिरा मासूम, पिता करते हैं रंगाई-पुताई का काम

अलवर के रैणी में स्कूली बच्चों से भरे टैंपो से गिरने पर एलकेजी छात्र दक्षित कोली (5) की मौत हो गई। टैंपो में करीब 20 बच्चे सवार थे। झटका लगते ही मासूम सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद ओवरलोडिंग और निजी स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ गए।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Arvind Rao

Jul 28, 2026

Alwar School Van Accident

मृतक छात्र और टैंपो जिसमें सवार थे स्कूली बच्चे (पत्रिका फोटो)

Alwar School Van Accident: रैणी (अलवर): स्कूली बच्चों से भरे एक टैंपो में सवार एलकेजी के छात्र दीक्षित कोली (5) की टैंपो से गिरकर मौत हो गई। हादसा बाजोली रोड पर सोमवार दोपहर करीब दो बजे हुआ। मृतक दीक्षित कोली रैणी कस्बे के रामपुरा मार्ग स्थित सनराइज इंटरनेशनल स्कूल का छात्र था। सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह टैंपो से अपने गांव जा रहा था। टैंपो में करीब 20 बच्चे सवार थे। यह टैंपो बाजोली गांव की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टैंपो में बैठा छात्र दीक्षित कोली झटका लगने से उछलकर टैंपो से नीचे गिर गया और लहूलुहान हो गया।

बता दें कि ग्रामीणों की मदद से उसे रैणी के अस्पताल में पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दीक्षित कोली की मौत हो गई। मृतक छात्र के पिता प्रमोद कोली मकानों की रंगाई-पुताई का काम करते हैं। रैणी एसडीएम हरकेश मीणा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। सभी स्कूली वाहनों की जांच करवाई जाएगी। थाना प्रभारी बने सिंह का कहना है कि अभी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

टैंपो को ही बना दिया बाल वाहिनी, क्या सो रहा है प्रशासन?

इस हादसे ने स्थानीय प्रशासन को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। पूरे क्षेत्र में निजी स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। बाल वाहिनी (स्कूल बस) को लेकर नियम-कानूनों की पालना नहीं हो रही। कुछ स्कूल संचालकों ने तो टैंपो को ही बाल वाहिनी बना रखा है। शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मिलीभगत के चलते ऐसे स्कूल संचालकों पर कार्रवाई नहीं करते।

ग्रामीणों का कहना है कि रैणी कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों में बिना फिटनेस के अवधिपार तिपहिया और चौपहिया वाहन छोटे बच्चों को भरकर दिनभर दौड़ते नजर आते हैं। दूसरे वाहनों से आगे निकलने की होड़ मचती है।

इनमें से अधिकतर वाहन एसडीएम कार्यालय और रैणी पुलिस थाने के आगे से निकलते हैं, लेकिन इन पर किसी की नजर नहीं जाती। ग्रामीण समय-समय पर इन वाहनों को बंद करने की मांग उठाते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। ऐसे वाहनों को लेकर सोशल मीडिया पर भी आवाज उठती रही है।

क्षमता से चार गुना अधिक बच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस टैंपो में छात्र दीक्षित कोली सवार था, उस टैंपो में क्षमता से चार गुना अधिक बच्चे सवार थे। टैंपो की हालत भी जर्जर बताई गई है। इस टैंपो से प्रतिदिन बच्चों को स्कूल ले जाया जाता है और फिर इसी से उनके घरों तक छोड़ा जाता है।

Bhilwara: शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की मौत, वजह जान फफक-फफक कर रो पड़े माता-पिता और परिजन

ये भी पढ़ें
Bhilwara Married Woman Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jul 2026 11:53 am

Published on:

28 Jul 2026 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में LKG छात्र की मौत: 20 बच्चों से भरे टैंपो में झटका लगते ही सड़क पर गिरा मासूम, पिता करते हैं रंगाई-पुताई का काम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: शहर को जलभराव से मिलेगी मुक्ति, IIT खड़गपुर की टीम पहुंची अलवर 

waterlogging solution
अलवर

Alwar Jagannath Mela: जानकी मैया को ब्याह कर अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ, रथयात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

alwar jagannath rath yatra return
अलवर

Alwar : अशोक गहलोत के कार्यकाल में 17 पेपर लीक हुए थे, अरुण चतुर्वेदी का कांग्रेस पर तीखा हमला

Arun Chaturvedi scathing attack Congress Said Ashok Gehlot tenure 17 papers leaked
अलवर

Alwar: लोकप्रिय शिक्षक के तबादले पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला, चार घंटे प्रदर्शन

harsoli teacher transfer protest
अलवर

Alwar Crime: सूने मकान से लाखों के जेवर-नकदी चोरी, भोपाल गया था परिवार

Alwar Crime
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.