Bhilwara: शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की मौत, वजह जान फफक-फफक कर रो पड़े माता-पिता और परिजन

जानकारी के अनुसार, शास्त्रीनगर न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी जयेश पारीक की पत्नी अंजना पारीक को सोमवार तड़के हालत बिगड़ने पर एमजीएच लाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग मोर्चरी पहुंचे। मौके पर कोहराम मच गया। अंजना के माता-पिता समेत अन्य परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रिश्तेदारों के साथ ही समाज के लोग उन्हें संभाल रहे थे।