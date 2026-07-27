Ground Report: पुलिस के डर से दुबई में ही बस गया लुत्फी, राजस्थान की लड़कियों को जाल में फंसाकर बनाई ‘गैंग’

दुबई में रंगदारी, हवाला और अपहरण का साम्राज्य खड़ा करने वाले लुत्फी का अंत तब शुरू हुआ जब उसकी हरकतों से तंग आकर दुबई पुलिस ने शिकंजा कसा और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसे दबोच लिया। दुबई में पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद वहां बैठे लुत्फी गैंग के गुर्गों योगेश मूंदड़ा, वसीम, मोइन और राजा आदि के पैर उखड़ गए और वे गिरफ्तारी के डर से भारत भाग आए। हालांकि, भीलवाड़ा की सुभाषनगर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए राजा को छोड़कर तीनों गुर्गों योगेश, वसीम और मोइन को धर दबोचा। पुलिस की इस ताबड़तोड़ पूछताछ में परत-दर-परत कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के कारोबारी मुकेश टेलर से 88 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की वारदात भी शामिल है, जो लुत्फी गैंग के खौफ से दुबई से भागकर भीलवाड़ा लौट आए थे।