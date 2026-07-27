राजस्थान के 3 साल पुराने बहुचर्चित कोटड़ी भट्टी कांड को लेकर तत्कालीन पटवारी बर्खास्त, कार्रवाई के बाद छलक पड़ा दर्द

राजस्थान कानूनगो एवं पटवार संघ तथा कर्मचारी-अधिकारी विकास संस्थान ने प्रशासन के इस कदम को एकतरफा व अन्यायपूर्ण बताते हुए आंदोलन की घोषणा की है। पटवार संघ की आपात बैठक में निर्णय किया गया कि सोमवार को जिलेभर के सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारियों के माध्यम से जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने बर्खास्तगी पर पुनर्विचार नहीं किया, तो बुधवार से भीलवाड़ा जिले के सभी पटवारी व कानूनगो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे।