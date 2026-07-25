25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

Bhilwara Road Accident : तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दंपती उछलकर दूर गिरे, मौके पर हुई मौत

Bhilwara Road Accident : भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे-758 पर शुक्रवार देर रात सदर थाना क्षेत्र के अगरपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 25, 2026

Bhilwara Road Accident speeding car hit bike couple jumped fell away painful death on spot

Bhilwara Road Accident : ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Bhilwara Road Accident : भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे-758 पर शुक्रवार देर रात सदर थाना क्षेत्र के अगरपुरा गांव के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। दोनों राजसमंद जिले के आमेट से अगरपुरा क्षेत्र के पौडरास गांव जा रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वैसे दंपती की मौत मौके पर ही हो गई थी। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

जानकारी के अनुसार मूलतः आमेट हाल पौडरास निवासी बंशीलाल भील (46 वर्ष) शुक्रवार रात पत्नी मांगी देवी (42 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल से भीलवाड़ा की तरफ से जा रहा था। इसी दौरान अगरपुरा के निकट कोटा की तरफ से अनियंत्रित गति से आई वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पति-पत्नी उछलकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे। दुर्घटना इतनी भीषण थी की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक वैन छोड़ कर भाग गया। दंपती को यहां महात्मा गांधी चिकित्सालय में लाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

मौके पर बड़ी संख्या में लोग और ग्रामीण एकत्रित हो गए। जिस वजह से कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया।

गांव में हाहाकार मचा

बताया जा रहा है कि मृतक दंपती राजसमंद जिले के आमेट निवासी बंशीलाल भील और उनकी पत्नी मांगी देवी भील थे। दोनों बाइक से अगरपुरा क्षेत्र के पौडरास गांव जा रहे थे। गांव से करीब 4 किमी पहले यह सड़क हादसा हो गया। इस सूचना के बाद गांव में हाहाकार मच गया।

Bharatpur Crime : 16 माह से लापता प्रहलाद मर्डर की गुत्थी सुलझी, जमीन में गड़ा मिला शव, दो आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Bharatpur missing Prahlad murder mystery solved Dead body found two accused arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jul 2026 12:14 pm

Published on:

25 Jul 2026 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara Road Accident : तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दंपती उछलकर दूर गिरे, मौके पर हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Exclusive Interview: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव कब तक होंगे? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया यह जवाब

Minister Jhabar Singh Kharra-5
भीलवाड़ा

Rajasthan: मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, जमकर सुनाई खरी-खरी, पुलिस से भी धक्का-मुक्की

Minister Jhabar Singh Kharra
भीलवाड़ा

Bhilwara: 8 साल के बच्चे ने 13 साल के बड़े भाई की बचाई जान, थैलसीमिया पीड़ित रौनक को दान की बोनमेरो

Brothers
भीलवाड़ा

Mid-Day Meal Scheme: राजस्थान में मिड-डे मील का नया मेन्यू लागू, सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन मिलेंगे फल

Mid Day Meal Incident in government school
भीलवाड़ा

आईटीआर भरने में अब न करें देरी, 31 के बाद देना होगा भारी जुर्माना

Rajasthan
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.