Bhilwara Road Accident : तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दंपती उछलकर दूर गिरे, मौके पर हुई मौत

जानकारी के अनुसार मूलतः आमेट हाल पौडरास निवासी बंशीलाल भील (46 वर्ष) शुक्रवार रात पत्नी मांगी देवी (42 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल से भीलवाड़ा की तरफ से जा रहा था। इसी दौरान अगरपुरा के निकट कोटा की तरफ से अनियंत्रित गति से आई वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पति-पत्नी उछलकर सड़क किनारे खाई में जा गिरे। दुर्घटना इतनी भीषण थी की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक वैन छोड़ कर भाग गया। दंपती को यहां महात्मा गांधी चिकित्सालय में लाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह ने बताया कि शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।