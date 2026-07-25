Bhilwara: 8 साल के बच्चे ने 13 साल के बड़े भाई की बचाई जान, थैलसीमिया पीड़ित रौनक को दान की बोनमेरो

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डॉ. प्रिया मारवाह और उनकी मेडिकल टीम की देखरेख में रौनक को 6 दिसंबर 2025 को भर्ती कराया गया। 31 दिसंबर 2025 को सफल बोनमेरो ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे 6 महीने तक अस्पताल में क्वारंटीन रखा गया। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को उसे घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टर्स ने उसे अगले 6 महीने तक घर पर ही क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। यह पूरा इलाज सरकारी संस्थाओं और आयुष्मान भारत योजना के तहत नि:शुल्क संपन्न हुआ।