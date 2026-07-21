Bhilwara: सुबह मना रहे थे बेटे के जन्म की खुशियां, शाम को मां की मौत से पसरा मातम, प्रसव के बाद बिगड़ गई थी सीमा की तबीयत

सोमवार सुबह गंगापुर अस्पताल में सीमा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। दो बेटियों के बाद 10 साल बाद बेटे का जन्म होने से परिवार में खुशी का माहौल था। परिजन इस खुशी को लेकर बेहद उत्साहित थे और घर में लंबे समय बाद आई इस खुशी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन यह खुशी चंद घंटों की रही। डिलीवरी के बाद सीमा को एटोनिक पीपीएच यानि प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। हालत गंभीर होने पर उसे सोमवार दोपहर बाद भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि इलाज के बाद सीमा जल्द स्वस्थ होकर अपने नवजात बेटे के साथ घर लौटेगी, लेकिन अचानक बिगड़ी तबीयत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।