Bhilwara: हलवाई का सत्यापन जरूरी, बिना फूड लाइसेंस शादियों में खाना बनाया तो होगी जेल, मैरिज गार्डनों में दबिश देगी टीम

Bhilwara Confectioner Verification: शादी-समारोहों में परोसे जाने वाले भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने जिलेभर में हलवाइयों, मुख्य रसोइयों और कैटरर्स के सत्यापन के लिए विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। अब भीलवाड़ा जिले में होने वाले शादी-ब्याह, प्री-वेडिंग और अन्य सामाजिक आयोजनों में भोजन पकाने वाले कारोबारियों के फूड लाइसेंस की जांच होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के सामूहिक भोज तैयार करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सीधे जेल और जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। । इस अभियान के तहत विभाग का लक्ष्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचना और आयोजनों में सुरक्षित भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।