Re-NEET Result: मां कोरोना से बची तो साइंटिस्ट बनने का सपना छोड़कर डॉक्टर बनने का लिया फैसला, पहले प्रयास में मिली सफलता

Re-NEET Result 2026 Success Story: भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज में प्रोफेसर डॉ. नेमीचंद कुमावत की पुत्री कनिष्का कुमावत ने अपने पहले ही प्रयास में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता का परचम लहराया। कनिष्का ने 720 में से 585 अंक हासिल कर MBBS के लिए अपना चयन पक्का कर लिया है। कनिष्का की सफलता के पीछे एक भावुक प्रेरणा जुड़ी है। कनिष्का ने बताया कि वह बचपन से एक वैज्ञानिक बनना चाहती थीं लेकिन कोविड महामारी के भयावह दौर में उनकी मां भी कोरोना की चपेट में आ गई थीं। उस कठिन समय में कनिष्का और उनकी बहन ने मां की देखभाल की और उनकी जान बचाई। उसी दौरान कनिष्का ने यह संकल्प लिया कि वह डॉक्टर बनकर अपना जीवन मानव सेवा में समर्पित करेंगी। आज उनका वह सपना साकार होने जा रहा है।