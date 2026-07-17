NEET UG 2026 result : राजस्थान में सैनिक के बेटे ने किया कमाल, 720 में से मिले 705 अंक, जानें सफलता का राज

NEET UG 2026 result : अलवर। कहते हैं कि अगर हौसलों में उड़ान हो और गुरुओं के मार्गदर्शन पर अडिग विश्वास, तो सफलता की हर मंजिल को चूमा जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अलवर के गाडुवास गांव के लाल गौरव सिंह ने। गौरव ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET UG) में ऑल इंडिया 9वीं रैंक (AIR-9) हासिल कर न केवल अपने माता-पिता, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। गौरव ने 720 में से 705 अंक प्राप्त किए। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार रात मेडिकल प्रवेश परीक्षा री-नीट यूजी-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा 21 जून को देशभर में दोबारा आयोजित की गई थी।