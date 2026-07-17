Re-NEET UG 2026 Result: पांशुल बंसल के आए 720 में से 715 अंक, हरियाणा निवासी ने कोटा में रहकर की थी NEET की तैयारी

AIR-1 Panshul Bansal: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार रात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रीनीट यूजी-2026 का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा 21 जून को देशभर में दोबारा आयोजित की गई थी। पंजाब के आर्यन गुप्ता तथा हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से सर्वाधिक 715 अंक प्राप्त किए। पांशुल ने कोटा में रहकर नीट की कोचिंग की थी। राजस्थान के 2 स्टूडेंट टॉप 10 में शामिल हैं। उपलक्ष्य गोयल ने 714 नंबर के साथ तीसरी रैंक और गौरव सिंह ने 712 अंक के साथ 9वीं रैंक हासिल की है। बिहार के आयुष ने चौथी रैंक प्राप्त की।