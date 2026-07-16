कोटा अस्पताल में भर्ती प्रसूताएं मांग रही इच्छा मृत्यु, बांसवाड़ा में 5 महिलाओं की मौत के बाद बोले मंत्री-2 ही जांच योग्य

बांसवाड़ा जिले में 5 प्रसूताओं की मौत के 7 दिन बाद बुधवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर एमजी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव, सीएमएचओ डॉ. खुशपालसिंह, पीएमओ डॉ. राजीव गौतम की उपस्थिति में बंद कक्ष करीब आधे घंटे तक बैठक ली। उन्होंने गायनिक वार्ड के चिकित्सकों से संवाद किया और प्रसूताओं की मौतों के बारे में चर्चा की। मीटिंग के बाद जिला अस्पताल के वार्डों में घूमकर जयपुर के लिए रवाना हो गए। दौरे के दौरान मंत्री जल्दबाजी में दिखे। प्रसूताओं के घरों में जाकर उनसे बातचीत एवं ढांढ़स बंधाने की बात तो दूर रही। जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे मृतका लीला खांट के नवजात शिशु को देखने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाए।जयपुर में करेंगे रिव्यू मीटिंग