Kota News: ठेले पर गोलगप्पे खाने से 115 लोगों की तबीयत बिगड़ी, 12 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

कोटा। जिले के दीगोद उपखंड के सिमलिया क्षेत्र स्थित पोलाई खुर्द गांव में ठेले पर गोलगप्पे (पानी-पतासी) खाने के बाद करीब 115 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। प्रभावित लोगों में बड़ी संख्या बच्चों की है। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उन्हें अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने गांव में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जबकि 12 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सिमलिया में भर्ती कराया गया है।