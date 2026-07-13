राजस्थान में एक हफ्ते से लापता CRPF जवान की संदिग्ध मौत, कोटा रेलवे स्टेशन पर मिले थे अचेत

Rajasthan CRPF Jawan Death Kota Railway Station: राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत मिले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान की रविवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान 50 वर्षीय अमरेन्द्र रॉय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से असम के बोगईगांव (जिला माणिकपुर) के रहने वाले थे। वर्तमान में वह मध्यप्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।