13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान में एक हफ्ते से लापता CRPF जवान की संदिग्ध मौत, कोटा रेलवे स्टेशन पर मिले थे अचेत

CRPF Jawan Death: कोटा रेलवे स्टेशन पर अचेत मिले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल अमरेन्द्र रॉय (50) की उपचार के दौरान मौत हो गई। जीआरपी ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कर शव सौंप दिया। फिलहाल, मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है।
less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Jul 13, 2026

CRPF Jawan Death

CRPF Jawan Death Kota Railway Station (Patrika File Photo)

Rajasthan CRPF Jawan Death Kota Railway Station: राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत मिले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान की रविवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान 50 वर्षीय अमरेन्द्र रॉय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से असम के बोगईगांव (जिला माणिकपुर) के रहने वाले थे। वर्तमान में वह मध्यप्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे।

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस) के निरीक्षक गुलजारीलाल ने बताया कि अमरेन्द्र रॉय इससे पहले श्रीगंगानगर में भी पदस्थापित रहे थे। वह बीते 11 जुलाई को किसी विभागीय या निजी कार्य से नीमकाथाना आए थे। वहां से वापस लौटते समय कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर वह अचानक अचेत अवस्था में पाए गए। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

एक हफ्ते से लापता थे हेड कांस्टेबल

शुरुआती जांच में सामने आया है कि हेड कांस्टेबल अमरेन्द्र रॉय पिछले करीब एक हफ्ते से लापता चल रहे थे, जिसकी वजह से उनके परिजन भी बेहद परेशान थे। घटना की सूचना मिलते ही जवान के परिजन कोटा पहुंचे। जीआरपी ने परिजनों की मौजूदगी में रविवार को शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है।

परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने फिलहाल 'मर्ग' (संदिग्ध मौत का मामला) दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, साथ ही उनके लापता होने और अचेत अवस्था में मिलने के बीच की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

Rajasthan: भरतपुर की पथैना सरपंच स्नेहलता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदमुक्ति आदेश पर लगी रोक

ये भी पढ़ें
Rajasthan Bharatpur Pathaina Sarpanch Snehlata

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 08:59 pm

Published on:

13 Jul 2026 08:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में एक हफ्ते से लापता CRPF जवान की संदिग्ध मौत, कोटा रेलवे स्टेशन पर मिले थे अचेत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं व धनिया मंदा, सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों और शक्कर में तेजी

Kota Mandi
कोटा

कोटा: शराब के नशे में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे शख्स की थम गई सांसें, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Rajasthan Kota Hindi News
कोटा

Kota Road Accident: कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल

kota Car Accident
कोटा

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान में कब होगी बारिश? अल-नीनो के असर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी हुई फेल

Rajasthan Rain Alert Update
कोटा

राजस्थान में तैयार 5KM लंबी अत्याधुनिक टनल जल्द होगी शुरू, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा आसान

Mukundra Tunnel
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.