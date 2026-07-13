Kota Road Accident: कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल

Kota Car Accident Near Hanging Bridge: राजस्थान के कोटा जिले में सोमवार हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 2 अन्य युवक गंभीर घायल हो गए। हादसा नांता थाना क्षेत्र में हैंगिंग ब्रिज के पास हुआ। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाया हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा देर रात का बताया हां रहा है। चारों युवक कार से बूंदी की ओर से कोटा आ रहे थे। तभी हैंगिंग ब्रिज के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते कार डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर लोहे की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के बुरी तरह से श्रतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।