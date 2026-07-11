Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना और लहसुन तेज, सोयाबीन में नरमी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं (बेस्ट) में 25 रुपए, चना में 100 रुपए तथा लहसुन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 125 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।