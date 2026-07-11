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Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना और लहसुन तेज, सोयाबीन में नरमी

मंडी में लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jul 11, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 25 हजार कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं (बेस्ट) में 25 रुपए, चना में 100 रुपए तथा लहसुन में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन 125 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। मंडी में लहसुन की आवक करीब 6 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5,000 से 20,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव स्थिर बने रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

कृषि जिंसभाव (₹/क्विंटल)
गेहूं नया मिल लस्टर2,450–2,500
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,525–2,600
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,600–2,750
धान सुगंधा2,800–3,601
धान (1509)3,400–4,475
धान (1847)3,200–4,201
धान (1718-1885)3,800–4,700
धान (पूसा-1)3,000–4,300
धान (1401-1886)3,600–4,330
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन6,000–6,800
सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)6,850–6,881
सरसों7,200–7,801
अलसी8,000–8,750
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल1,700–1,900
मक्का सफेद1,600–2,200
जौ (नया)2,100–2,350
तिल्ली7,000–10,500
मैथी (नई)5,800–6,600
धनिया बादामी12,500–14,500
धनिया ईगल15,000–15,300
धनिया रंगदार15,000–16,500
मूंग6,000–7,100
उड़द4,500–7,500
चना देशी5,300–5,700
चना मौसमी (नया)5,100–5,550
चना पेप्सी5,100–5,751
चना डंकी (पुराना)4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांड/प्रकारभाव (₹/टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
चंबल2,570
सदाबहार2,440
लोकल रिफाइंड2,360
दीप ज्योति2,460
सरसों स्वास्तिक2,790
अलसी2,590

मूंगफली तेल (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
ट्रक3,220
कोटा स्वास्तिक2,790
सोना सिक्का3,100
कटारिया गोल्ड2,840

वनस्पति घी (15 किलो प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
स्कूटर2,100
अशोका2,100

अन्य प्रमुख भाव

वस्तुभाव
चीनी (₹/क्विंटल)4,480–4,550
बासमती चावल (₹/क्विंटल)8,500–9,500
मूंग दाल (₹/क्विंटल)9,000–9,500
मोगर (₹/क्विंटल)10,000–10,500
चना दाल (₹/क्विंटल)6,600–6,800
तुअर दाल (₹/क्विंटल)10,000–13,000

देसी घी (प्रति टिन)

ब्रांडभाव (₹/टिन)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

चांदी और सोने के भावों में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 2,25,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। वहीं जेवराती सोना 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,42,500 रुपए तथा शुद्ध सोना 1,43,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता रहा।

गोल्ड कैरेट के भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव (₹)
24 कैरेट (99.5)1,42,600
22 कैरेट1,32,037
20 कैरेट1,24,000
18 कैरेट1,14,080
14 कैरेट1,00,423

स्रोत: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन।

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Updated on:

11 Jul 2026 08:30 pm

Published on:

11 Jul 2026 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना और लहसुन तेज, सोयाबीन में नरमी

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