MP ने गांधी सागर बांध से छोड़ा 2200 क्यूसेक पानी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल का हुआ असर

MP Release Water From Gandhi Sagar Dam: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद MP सरकार राजस्थान को चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से सिंचाई के लिए पानी देने को राजी हो गई। राजस्थान में सिंचाई के लिए 2200 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे छह हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद कोटा सीएडी प्रशासन ने बाईं मुख्य नहर में 100 क्यूसेक जल प्रवाह शुरू कर दिया। दाईं मुख्य नहर में शनिवार को पानी छोड़ा जाएगा। दोनों नहरों से कोटा, बूंदी और बारां जिले के किसानों को धान और खरीफ की फसलों के लिए पानी मिलेगा।