‘मम्मा कब आएगी, बहन रो रही है’, पिता से पूछता रहा बेटा, 4 महीने की बेटी की मां की हुई मौत, बूंदी में कुंए में गिर गई

एएसआई देवलाल ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं विवाहिता की शादी को सात वर्ष से कम समय होने के कारण मामले की जांच उपखंड अधिकारी की ओर से की जाएगी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. सुरेशकुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत पानी में डूबने से होना सामने आया है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है। शीला देवी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी 4 महीने की बेटी और 5 साल के बेटे के सिर से मां का साया उठ गया। मासूम बच्चे मां के लौटने का इंतजार कर रहे हैं।