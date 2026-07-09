Bundi Accident: जिस कपड़े को बेटे को देना था गिफ्ट, उसी कपड़े में लपेटकर लाया गया शव, सड़क हादसे में पति-पत्नी की मौत

एएसआई हरिशंकर शर्मा ने बताया कि श्रीपुरा गांव निवासी केदारलाल शर्मा (71) और उनकी पत्नी गीताबाई (65) अपने छोटे पुत्र सुनील शर्मा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से कोटा जा रहे थे। गुडली और टोल प्लाजा के बीच पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों ट्रेलर की चपेट में आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। एएसआई ने बताया कि दुर्घटना में वृद्धा का शव क्षत-विक्षत हो गया। उसके सिर को कपड़े से बांध कर लाना पड़ा।