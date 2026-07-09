Banswara Crime: पुलिस के सामने चलने लगीं तलवारें, जमीन विवाद में 8 लोग अस्पताल पहुंचे

पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब करीब 11 हमलावर तलवारों और हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर रहे थे, तब मौके पर पुलिस का एक जवान मौजूद था। आरोप है कि वह जवान हमलावरों को रोकने या बीच-बचाव करने के बजाय मूकदर्शक बना रहा और अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाता रहा। हमलावरों में महेश, मांगीलाल, गोविंद, पप्पूलाल, शंकरलाल और कुछ महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं।