फीस से ज्यादा पेट्रोल का खर्च! राजस्थान के इस नियम से परेशान वाहन मालिक, बिना फिटनेस दौड़ रहीं हजारों गाड़ियां

Banswara RTO News: बांसवाड़ा: वाहनों में फिटनेस के नाम पर होने वाली गड़बड़ी और सड़कों पर चलने वाले वाहनों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए सरकार ने पुराने फिटनेस सेंटरों को बंद कर दिया है। सिर्फ नए एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) को ही वाहनों के फिटनेस करने की अनुमति दी जा रही है। इधर, बांसवाड़ा जिले में फिटनेस जांच के नए सिस्टम यानी एटीएस के नहीं होने के चलते वाहन चालकों को अजमेर तक दौड़ लगानी पड़ रही है और फिटनेस की फीस से ज्यादा पेट्रोल-डीजल पर चुकाने पड़ रहे हैं।