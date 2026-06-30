राजस्थान में सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले टीचर बर्खास्त, भाई की शिकायत से खुला 35 साल पुराना राज

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक शिक्षक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 35 साल तक सरकारी नौकरी की, लेकिन सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। वर्ष 2022 में भाई की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई। जांच में सभी शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद जिला परिषद ने सोमवार को शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। अब उससे पूरी सेवा अवधि में प्राप्त वेतन व अन्य देय राशि की वसूली भी की जाएगी।