Banswara Murder: पत्नी के पीछे ससुराल पहुंचा दामाद, घर के बाहर बैठी सास की हत्या कर हुआ फरार

बांसवाड़ा। जिले में घरेलू विवाद के चलते एक दामाद ने अपनी सास की कथित तौर पर हत्या कर दी। पत्नी के बार-बार पीहर आने से नाराज आरोपी शनिवार सुबह अपनी ससुराल पहुंचा और घर के बाहर बैठी सास के सिर पर नल फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले लोहे के पाने से कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।