जयपुर में लुत्फी गैंग का गुर्गा मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार, 8 फरार अपराधियों की तलाश जारी; जानिए पूरा मामला

भीलवाड़ा: दुबई में भारतीय मूल के व्यापारी मुकेश टेलर के अपहरण और रंगदारी मामले में भीलवाड़ा की सुभाषनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दुबई की जेल में बंद भारत के भगोड़े अपराधी फजले रउफ उर्फ 'लुत्फी' गैंग के गुर्गे रज्जाक मोहम्मद उर्फ रियाज (निवासी मोहम्मदी कॉलोनी) को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।