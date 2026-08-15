जयपुर में लुत्फी गैंग का गुर्गा मोहम्मद रज्जाक गिरफ्तार, 8 फरार अपराधियों की तलाश जारी; जानिए पूरा मामला

लुत्फी और फहीम फातिमा, इनसेट में गिरफ्तार आरोपी रज्जाक (पत्रिका फोटो)
भीलवाड़ा: दुबई में भारतीय मूल के व्यापारी मुकेश टेलर के अपहरण और रंगदारी मामले में भीलवाड़ा की सुभाषनगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दुबई की जेल में बंद भारत के भगोड़े अपराधी फजले रउफ उर्फ 'लुत्फी' गैंग के गुर्गे रज्जाक मोहम्मद उर्फ रियाज (निवासी मोहम्मदी कॉलोनी) को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी रज्जाक 1 जुलाई को दुबई में व्यापारी के अपहरण की वारदात को अंजाम देने के बाद भीलवाड़ा के गांधीनगर निवासी मोइन खान के साथ भारत भाग आया था। मोइन को पुलिस पिछले महीने उदयपुर से गिरफ्तार कर चुकी है।
इसके अलावा, मोइन को शरण देने के आरोप में बदनोर निवासी वसीम मोहम्मद और भीलवाड़ा में पीड़ित व्यापारी के परिजनों को धमकाकर वसूली करने के मामले में शास्त्रीनगर निवासी योगेश मूंदड़ा की भी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, लुत्फी की पत्नी और गैंग की सह-सरगना फहीम फातिमा की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में वांछित तीन अन्य गुर्गों इमरान उर्फ चुन्नूलाला, जिशान खान और रियाज हसन उर्फ राजू पठान की अग्रिम जमानत याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी हैं। वहीं, जेल में बंद योगेश मूंदड़ा और वसीम मोहम्मद की जमानत याचिकाएं भी पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।
पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों पर इनाम घोषित करते हुए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है। नीलम खोईवाल और आदिल शेख के खिलाफ यूएई वीजा नियमों का उल्लंघन कर दुबई भागने का अलग मामला भी दर्ज है। लुत्फी सहित दुबई जेल में बंद 4 भगोड़ों को प्रत्यर्पण संधि के जरिए जल्द से जल्द भारत लाने के प्रयास जारी हैं।
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