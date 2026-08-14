भीलवाड़ा नगर निगम में पहली महापौर बनेगी महिला, कांग्रेस का 8 तो BJP का 6 बार रहा कब्जा; क्रॉस वोटिंग भी रही चर्चा में

भीलवाड़ा नगर परिषद का कद सितंबर 2024 में बढ़कर नगर निगम हुआ। यहां 70 वार्ड के लिए अब करीब तीन लाख से ज्यादा वोटर हैं। वहीं, जिले के निकायों में पांच साल में वार्डों की संख्या भी 235 से बढ़कर 325 हुई। यानी 90 वार्ड बढ़े हैं। वहीं, कुल मतदाता की संख्या भी 3 लाख 67 हजार 940 से बढ़कर 4 लाख 38 हजार 943 हुई है। यानी पांच साल में निकाय चुनाव के वोटर की संख्या भी 71 हजार 003 बढ़ी है। मतदाता पुर्नरीक्षण कार्यक्रम अभी भी जिले में जारी होने से मतदाताओं का आंकड़ा साढ़े चार लाख पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2024 में सभापति के बजाय महापौर पद की शुरुआत हुई।