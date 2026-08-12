Rajasthan Crime: 70 लाख के लालच में साहूकार की हत्या, हाथ-पैर बांधकर कुएं में फेंका शव; MP से पकड़ा गया नौकर

बेटे भैरूलाल ने बताया था कि पिता शोभालाल श्रीमाल अपने भाई के साथ रहते थे। पिता बीते 19 जुलाई से अचानक लापता थे। घटना की सूचना मिलते ही वह मुंबई से गांव पहुंचे और 22 जुलाई को बागोर थाने में अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 19 जुलाई को उनके पिता को ग्रामीणों ने दो अज्ञात लोगों के साथ जाते देखा था, जिसके बाद से ही उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया। पुलिस ने आरोपी नारायण सरगरा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब मुख्य आरोपी रोशन गुर्जर की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले का खुलासा किया है।