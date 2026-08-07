Bhilwara Encounter: पुलिस से मुठभेड़ में जोधपुर का हिस्ट्रीशीटर ढेर, परिजन बोले- एनकाउंटर फर्जी; शव लेने से किया इनकार

घटनाक्रम बुधवार रात करीब सवा 11 बजे का है। मुखबिर की सूचना पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भीलवाड़ा बाइपास पर पुर थाने से कुछ दूरी पर मुस्तैद थी। तेज़ रफ्तार वांछित कार आती दिखी, पुलिस ने रुकने का इशारा किया। तस्करों ने भागने की नीयत से नाकाबंदी तोड़ दी। जाप्ते ने दौड़कर गाड़ी को डंडों से रोकने का प्रयास किया, लेकिन तभी कार के भीतर से पुलिस पर सीधी गोलियां दागी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली चालक सीट पर बैठे जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र निवासी गणपत राम उर्फ गणपत (39) को लगी और वह मौके पर अचेत हो गया।