Rajasthan Nikay Chunav: पार्षद प्रत्याशी के पति पर घर में घुसकर हमला, चुनावी रंजिश के चलते बिगड़ा माहौल, जानें पूरा घटनाक्रम 

भीलवाड़ा में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बाद राजनीतिक रंजिश का एक खौफनाक मामला सामने आया है। शहर के शास्त्रीनगर क्षेत्र स्थित सूर्यमहल के पीछे बसे कीर्तिनगर में शनिवार देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने पूर्व पार्षद कैलाश शर्मा के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर अंधाधुंध पथराव किया और कैलाश शर्मा पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के समय पूर्व पार्षद अपने घर के आंगन में टहल रहे थे, तभी अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई। हमले की वजह हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव की आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें कैलाश शर्मा की पत्नी आशा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वारदात से गुस्साए परिजनों और सैकड़ों समर्थकों ने आधी रात को भीलवाड़ा के कोतवाली पुलिस थाने का घेराव कर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।