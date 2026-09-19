Rajasthan: ब्लैक स्पॉट पर सिस्टम की सुस्ती ने छीना हंसता-खेलता परिवार, अधूरे वादों की भेंट चढ़ीं 3 जिंदगियां

पावनधाम के यहां एनएचएआई ने लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए ब्लैक स्पॉट माना और यहां फोरलेन बनाने का निर्णय किया था। फोरलेन बनाने के लिए हाईवे के दोनों ओर जून महीने में ही खुदाई कर मिट्टी और गिट्टी उखाड़ दी थी। लेकिन, इसके बाद काम रुक गया। ऐसे में वाहन चालक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। हादसे की खबर रूपाहेली पहुंचते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। दो जनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं तीसरे ने अस्पताल की चौखट पर जिंदगी की डोर छोड़ दी। आरोपी चालक तो दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़ फरार हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कभी न भरने वाले जख्म।