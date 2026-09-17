Rajasthan Accident: ससुरालवालों ने घर से निकाला तो माता-पिता के साथ मायके लौट रही थी शीतल, रास्ते में उजड़ गया पूरा परिवार

नावां थाना पुलिस व परिजनों के अनुसार शीतल को उसके ससुराल रानोली से समझाइश के बाद परिवार के लोग अपने गांव पालड़ी लेकर लौट रहे थे। उनके साथ झुंझुनूं निवासी रामकिशन भूरिया भी था। इसी दौरान मिठड़ी बायपास पर सामने से आए मुरड़ से भरे डंपर ने कार को टक्कर मार दी। मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकालकर नावां के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया।