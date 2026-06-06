kuchaman city: बिना टिकट 1 यात्री के पीछे भागी रोडवेज विजिलेंस टीम, फिल्मी स्टाइल में दौड़ाई निजी कार

रोडवेज मुख्यालय जयपुर से सभी रोडवेज डिपो की विजिलेंस टीमों को रोडवेज बसों में नियमानुसार चेकिंग करने के निर्देश जारी हैं। नियम के अनुसार रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान सक्षम अधिकारी सरकारी वाहन का ही उपयोग कर सकते हैं। चेकिंग के दौरान फोटो और वीडियोग्राफी भी करने के निर्देश हैं। लेकिन ​विजिलेंस ​टीम के अधिकारी हाईवे पर नियमों को दरकिनार कर रोडवेज बसों में चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान अधिकारियों को पहचान पत्र भी साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। विजिलेंस टीम के मासिक टारगेट की भी मुख्यालय स्तर समीक्षा होती है।