‘बिना इच्छा बनाता था शारीरिक संबंध, बिहार-महाराष्ट्र से लाकर घर में रखता था पराई लड़कियां’, बीवी ने खोले शौहर के राज

जिन लड़कियों का सौदा तुरंत नहीं हो पाता था, उन्हें वह अपने घर में ही बंधक बनाकर रखता था और उनके साथ गलत काम (बलात्कार) करता था। करीब तीन महीने पहले भी आरोपी एक और युवती को खरीदकर घर लाया था और उस पर जबरन निकाह का दबाव बना रहा था। जब उस युवती ने विरोध किया, तो उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। बाद में उस पीड़ित युवती ने भी आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।