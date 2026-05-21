नींबू पानी में नशा, कमरे में गुनाह…एंग्जायटी पीड़ित लड़की से तांत्रिक ने किया बलात्कार, धमकी दे लूटे गहने और कैश

सिरोही/जालोर: राजस्थान में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने और उससे लाखों रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर सिरोही पुलिस ने 'जीरो नंबर एफआईआर' दर्ज कर ली है। चूंकि वारदात का मुख्य क्षेत्र जालोर जिला है, इसलिए मामले की अगली जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए इसे जालोर के रामसीन थाने में स्थानांतरित कर दिया गया है।