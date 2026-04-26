जयपुर के होटल में कांस्टेबल ने युवती से किया बलात्कार, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बहाने बुलाया

Jaipur Crime News: जयपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के नाम पर एक युवती को जयपुर बुलाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में जालूपुरा थाना पुलिस ने एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया।