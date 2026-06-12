IMD Alert 12 June: राजस्थान में 6 जिलों में अगले दो घंटे रेड वार्निंग, तेज आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की आशंका

जयपुर. राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती परिसंचरण तंत्रों के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। शुक्रवार को राज्य का सर्वाधिक तापमान जैसलमेर में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकांश जिलों में आर्द्रता 20 से 40 प्रतिशत के बीच रही। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।