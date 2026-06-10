Jaipur Pune Express: जयपुर से पुणे जाने वाले रेल यात्री ध्यान दें, 13 व 14 जून को यह ट्रेन आंशिक रद्द

जयपुर. यात्री यातायात में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने काचीगुड़ा-श्रीगंगानगर-काचीगुड़ा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा की संचालन अवधि में दो अतिरिक्त ट्रिप का विस्तार करने के साथ इसे नियमित रेलसेवा के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध होगी।

गाड़ी संख्या 07053/07054 काचीगुड़ा-श्रीगंगानगर-काचीगुड़ा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन काचीगुड़ा से 11 एवं 18 जुलाई 2026 तथा श्रीगंगानगर से 14 एवं 21 जुलाई 2026 को अतिरिक्त दो ट्रिप के रूप में किया जाएगा। इसके बाद इस रेलसेवा को नियमित रूप से गाड़ी संख्या 17601/17602 काचीगुड़ा-श्रीगंगानगर-काचीगुड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा। नियमित संचालन की शुरुआत काचीगुड़ा से 25 जुलाई 2026 तथा श्रीगंगानगर से 28 जुलाई 2026 से होगी। रेलवे के इस निर्णय का यात्रियों ने स्वागत किया है।