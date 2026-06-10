Industrial Area: राजस्थान हाईकोर्ट से रीको को बड़ी राहत, 1700 बीघा भूमि पर विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र

Investment Opportunities: जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली है। न्यायालय ने जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराते हुए राज्य सरकार और रीको की विशेष अपीलों को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के बाद जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है, जिससे निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।