जयपुर में कांग्रेस का विशाल विजय जुलूस, NEET मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मनाया जश्न

Dharmendra Pradhan Resignation: जयपुर: NEET पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में चले जन-आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के उपलक्ष्य में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल ‘विजय जुलूस’ का आयोजन किया गया। स्टेच्यू सर्किल से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल तक निकले इस जुलूस में हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस के समापन पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।