Rajasthan Politics : ‘इस्तीफा देने के बजाय लिया जाना चाहिए था’, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोल रहे कांग्रेस नेता?

अपने वक्तव्य के समापन में नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह देश के भविष्य और युवाओं के साथ हुए पूरे प्रकरण पर अपना रुख साफ करे। जूली ने कहा कि इन सभी घटनाक्रमों के बाद सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों और युवाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हुए इस खिलवाड़ और आंदोलन के दौरान हुए व्यवहार पर सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए।