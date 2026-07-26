CCTV : राजस्थान पुलिस के ‘गढ़’ के सामने ज्वेलर्स शोरूम लूट की कोशिश, मुस्तैद गार्ड्स और सायरन से उलटे पांव भागे बदमाश

राजस्थान के सीकर शहर में कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन के ठीक सामने स्थित नामचीन ज्वेलरी शोरूम में दोपहर करीब 1 बजे हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े घुसकर लूटपाट का प्रयास किया। हालांकि, शोरूम के सुरक्षा गार्ड्स और सजग स्टाफ की अदम्य बहादुरी और ऐन मौके पर बजे सिक्योरिटी सायरन के चलते बदमाश अपने नापाक मंसूबों में पूरी तरह नाकाम हो गए। खुद को फंसता देख और पकड़े जाने के डर से घबराए बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग की और बिना कोई कीमती सामान या नकदी चुराए मौके से फरार हो गए।