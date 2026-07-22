Rajasthan Politics : ‘फ़र्ज़ी लेटरपैड’ और ‘फ़र्ज़ी हस्ताक्षर’, BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से दे डाला आदेश, जानें कैसे खुली पोल?

राजस्थान में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का फर्जी लेटर पैड और जाली हस्ताक्षर तैयार कर सिरोही जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी को पत्र भेजने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने पिंडवाड़ा के उपखंड अधिकारी (SDM) को वाट्सऐप मैसेज के जरिए एक दुकान के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई करने का पत्र भेजा।