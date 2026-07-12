सिरोही: स्मार्ट मीटर लगते ही आया 42 हजार रुपए का बिजली बिल, फिर बच्चे से चालाकी से करा लिए हस्ताक्षर

किशोर सिंह का कहना है कि पहले आए छोटे-छोटे बिजली बिल भी उन्होंने समय पर जमा कराए है। इधर, विभाग के एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि गलती से दूसरे उपभोक्ता देवाराम प्रजाजी की रीडिंग किशोर सिंह के खाते में दर्ज हो गई थी, जिससे अधिक राशि का बिल बन गया। जब देवाराम से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके घर में केवल कुछ बल्ब और पंखे चलते तथा उनका भी हर महीने शून्य रुपए का बिजली बिल आता है।