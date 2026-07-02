Rajasthan: 12 फीट के अजगर और चंदन गोह के बीच हुई भिड़ंत, लोगों की भीड़ हुई जमा, देखें VIDEO

दोनों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर कमलेश राणा और अरुण कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद पहले चन्दन गोह को अजगर के शिकंजे से छुड़ाया, फिर बड़ी सावधानी से अजगर का मुंह भी चन्दन गोह की पकड़ से मुक्त कराया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी गजेंद्र सिंह देवड़ा, मोहन राम और सरूपाजी भी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की निगरानी में दोनों वन्यजीवों को रेस्क्यू कर जंगल में अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया। इस दुर्लभ घटनाक्रम ने मौके पर मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया।