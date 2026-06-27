राजस्थान में 11 बहनों का इकलौता भाई सांसारिक सुख त्याग कर बना संन्यासी, सिरोड़ी गांव से अब तक 52 लोगों ने अपनाया संयम पथ

Sirohi Sanyasi Harshit Sanghvi: सिरोही: राजस्थान के सिरोही जिले के सिरोड़ी गांव में शनिवार को एक ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला दीक्षा महोत्सव संपन्न हुआ। रेखा बेन एवं जितेंद्र कुमार संघवी के पुत्र, मुमुक्षु 30 वर्षीय हर्षित जितेन्द्र संघवी ने समस्त सांसारिक वैभव और सुखों का त्याग कर संयम पथ ग्रहण कर लिया है। 11 बहनों के बीच इकलौते भाई हर्षित के दीक्षा लेने का यह क्षण वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण रहा।